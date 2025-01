Spazio La Blue Origin ha completato con successo il primo lancio del suo razzo New Glenn, raggiungendo l’orbita terrestre. Secondo il New York Times l’azienda, controllata da Jeff Bezos, potrebbe essere un concorrente credibile per la SpaceX di Elon Musk nel mercato dei vettori spaziali.

Salute Secondo uno studio condotto per quattro anni su 200mila persone e pubblicato su Nature, nei pazienti affetti da diabete assumere farmaci agonisti del Glp-1 come l’Ozempic ha ridotto il rischio di 49 disturbi su 175 presi in esame, tra cui l’infarto e la demenza, mentre l’incidenza è aumentata per altri 19, come i calcoli renali e la pancreatite.