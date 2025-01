Esistono tanti rimedi da banco per il raffreddore, ma alcuni comportano dei rischi e la loro efficacia non è assicurata. Un trattamento a basso rischio che può effettivamente essere d’aiuto è il lavaggio nasale: sciacquare le cavità del naso con acqua salata aiuta a rimuovere il muco, idratare e ridurre il gonfiore. È economico, sicuro e raccomandato dall’American academy of otolaryngology, scrive il Washington Post. Alcuni studi suggeriscono che potrebbe anche ridurre la durata dei sintomi e la carica virale dell’infezione delle vie respiratorie. Per chi non l’ha mai provata può sembrare una pratica un po’ insolita, ma tutto ciò che serve è un irrigatore nasale e una soluzione sterile di acqua salata. ◆