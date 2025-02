Amazon ha annunciato la chiusura dei suoi sette magazzini nel Québec, scrive Le Monde. Nella provincia canadese il colosso statunitense del commercio online dà lavoro a quasi duemila persone. Ma si prevedono uleriori licenziamenti nelle piccole imprese che fanno consegne per conto di Amazon, cioè quasi 1.500 persone. Il motivo della chiusura è la progressiva sindacalizzazione dei centri del Québec. I primi a iscriversi al sindacato, nel maggio del 2024, sono stati i dipendenti del magazzino di Laval, vicino a Montréal. In quel caso Amazon è stata condannata dal tribunale del lavoro amministrativo per aver rallentato la sindacalizzazione.