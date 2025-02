Le dimissioni del primo ministro Miloš Vučević non hanno fermato le proteste studentesche contro la corruzione del regime del presidente Aleksandar Vučić. La mobilitazione si sta allargando a tutta la popolazione, e il 31 gennaio – in occasione dei tre mesi dal crollo della pensilina alla stazione di Novi Sad, l’evento scatenante delle proteste – i manifestanti hanno bloccato uno dei ponti sul Danubio nella città della Vojvodina. “In questa lotta per la giustizia sono i giovani a prendersi tutte le responsabilità, mentre gli adulti stanno a guardare”, scrive il settimanale Vreme. “La rivoluzione minaccia di divorare i suoi artefici. Se noi adulti lo permetteremo, dovremo andare a nasconderci in una fogna e non uscirne più”.