Negli Stati Uniti si sta ancora indagando sulle cause dell’incidente avvenuto a Washington il 29 gennaio, quando un aereo di linea si è scontrato in volo con un elicottero militare. Nell’incidente sono morte 67 persone, di cui sessanta passeggeri, quattro membri dell’equipaggio e tre militari che erano sull’elicottero. In attesa che siano esaminate le informazioni delle scatole nere, il **New York Times ** ha scritto che probabilmente l’elicottero volava troppo alto e fuori dalla rotta approvata inizialmente, e che l’aereo se lo sia trovato davanti all’improvviso e non sia riuscito a evitarlo. Il 31 gennaio un aereo che trasportava una paziente pediatrica e la madre è precipitato a Filadelfia, causando la morte di sette persone.