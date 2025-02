◆ Tra il 19 e il 24 gennaio un’ondata di freddo intenso ha colpito Chicago, nel nordest degli Stati Uniti. Il 21 gennaio la temperatura dell’aria in città è scesa a 26 gradi sotto zero, ma sul terreno non c’era praticamente neve. I fiocchi hanno cominciato a cadere il giorno successivo, creando la coltre visibile in questa immagine scattata dal satellite Landsat 8.