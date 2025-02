Una ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances spiega perché il pelo dell’orso polare ( nella foto ) non si ghiaccia nonostante le immersioni in acque gelide. Il segreto non sta nella struttura dei peli, come era stato ipotizzato, ma nel sebo prodotto dalla loro pelle, ricco di colesterolo e di altri lipidi che hanno una maggiore capacità di far scivolare via il ghiaccio rispetto a quelli presenti nel sebo di altri mammiferi. Lo studio potrebbe ispirare lo sviluppo di materiali antigelo più efficaci e sostenibili.