Secondo un sondaggio tedesco la maggior parte degli uomini pensa di dividere equamente con la propria partner i lavori domestici, ma si sopravvalutano, scrive lo Spiegel. Più di due terzi degli uomini affermano di occuparsi “insieme” o “perlopiù insieme” alla propria compagna della cura della casa, dichiarando di dedicargli in media 6,7 ore alla settimana. Le donne invece dichiarano in media 10,6 ore alla settimana e dicono, nel 54 per cento dei casi, di sentirsi “perlopiù” o “sempre” res ponsabili dei risultati.