Cosa si può fare se il partner o un’amica hanno problemi psicologici? L’Istituto per la salute mentale di Mannheim, in Germania, organizza corsi di pronto soccorso per fornire strumenti utili ad aiutare le persone più vicine a noi. Nel caso di un attacco di panico, per esempio, è opportuno mantenere la calma, scrive la Süddeutsche Zeitung, e chiedere alla persona se è la prima volta che succede. Tra i sintomi ci sono sudorazione, formicolio, apnea, senso di costrizione al petto. In caso di dubbi è meglio chiamare un medico. Si può suggerire di spostarsi in un posto più tranquillo o all’aria aperta per alleviare la tensione, mentre non aiutano parole come “calmati” o “non è niente”. ◆