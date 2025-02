Il Bharatiya janata party (Bjp) torna al potere nella capitale dopo 26 anni, scrive Scroll.in commentando i risultati delle elezioni locali che si sono tenute il 5 febbraio per rinnovare il parlamento del territorio di New Delhi. L’Aam Aadmi Party di Arvind Kejriwal, che governava dal 2013, si è aggiudicato solo 22 dei settanta seggi in palio. Il partito del Congress, la principale forza d’opposizione al livello nazionale, non ha ottenuto neanche un seggio. Per il partito nazionalista del primo ministro Narendra Modi la conquista della capitale è un risultato importante che servirà a riacquisire prestigio dopo la sconfitta alle ultime legislative con cui il Bjp ha perso la maggioranza al congresso, contnua il sito d’informazione indiano.