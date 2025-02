Secondo i Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie quasi il 26 per cento degli adulti negli Stati Uniti soffre di allergia stagionale. Per queste persone, che di solito assumono farmaci antistaminici in primavera, è diventato più difficile interrompere il trattamento a causa del clima irregolare, scrive Bloomberg. Juanita Mora, immunologa del Chicago allergy center, afferma che il cambiamento climatico sta modificando l’andamento delle allergie stagionali, aggravando i sintomi.