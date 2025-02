A gennaio la Tesla, la casa automobilistica di Elon Musk, ha venduto in Cina 63.238 veicoli, scrive Cnbc, l’11,5 per cento dei 71.447 venduti nello stesso mese del 2024. Sul calo nel paese asiatico pesa la crescita della concorrenza cinese: la rivale Byd ha venduto 296.446 auto elettriche e ibride, il 47 per cento in più di un anno fa. Il calo delle vendite non riguarda solo la Cina, aggiunge il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung. La Tesla è in difficoltà anche in Europa: in Germania, per esempio, a gennaio le vendite sono diminuite del 59 per cento rispetto al mese precedente, nonostante una ripresa del mercato delle auto elettriche. La quota di mercato dell’azienda è passata dal 14 al 4 per cento. ◆