Freddo Il governo iraniano ha ordinato la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici in venti delle 31 province del paese a causa di un’ondata di freddo con temperature fino a 19 gradi sotto zero.

Oceani Gli oceani stanno perdendo rapidamente la loro capacità di stabilizzare il clima globale, suggerisce una ricerca pubblicata su Nature Climate Change. Dall’analisi dei rilevamenti satellitari è emerso che negli ultimi quarant’anni la durata media dei periodi di caldo anomalo nelle acque di superficie è aumentata progressivamente in tutti i mari del pianeta, toccando picchi del 50 per cento in più, segno che la dispersione del calore negli strati più profondi sta rallentando. Finora gli oceani hanno assorbito il 90 per cento del calore in eccesso dovuto alle emissioni di gas serra, e i ricercatori avvertono che senza questo contributo il ritmo del cambiamento climatico potrebbe accelerare drasticamente. Nella foto: lungo la costa della provincia di Chonburi, in Thailandia.