Il partito Vetëvendosje!, del primo ministro uscente del Kosovo Albin Kurti (nella foto) , ha ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni legislative del 9 febbraio con il 41 per cento dei voti, scrive la Bbc. Ora Kurti dovrà trovare degli alleati per governare. Secondo la commissione elettorale, Vetëvendosje! (socialdemocratico) è in vantaggio sul Partito democratico del Kosovo (Pdk, destra) che ha avuto il 22,4 per cento dei voti, seguito dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk, centrodestra) con il 17,6 per cento dei voti.