La guerra nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) potrebbe ridisegnare la regione, scrive The Continent, che in copertina ironizza sul vertice svoltosi a Dar es Salaam, in Tanzania, il 7 e 8 febbraio, paragonandolo alla conferenza di Berlino in cui alla fine dell’ottocento le grandi potenze europee si spartirono l’Africa. Alla fine di gennaio i ribelli congolesi del gruppo M23, sostenuti dalle truppe del Ruanda, hanno occupato la città di Goma, causando combattimenti che hanno provocato più di tremila morti. Il 5 febbraio hanno ripreso l’offensiva nella provincia del Sud Kivu, occupando la località di Nyabibwe e minacciando di arrivare al capoluogo Bukavu. Al vertice in Tanzania i presidenti dei paesi appartenenti a due organizzazioni regionali hanno chiesto un cessate il fuoco immediato e incondizionato nell’est della Rdc, ma senza chiamare in causa il Ruanda per il suo sostegno ai ribelli dell’M23. ◆