Da anni il settore degli anime (le opere di animazione giapponesi) è uno dei più ricchi e di maggior successo dell’industria dell’intrattenimento del paese asiatico. Ma in realtà, scrive Bloomberg, è noto anche per i ritmi di lavoro estenuanti a cui sono sottoposti i dipendenti. “Gli animatori più giovani guadagnano in media meno di due milioni di yen all’anno (poco più di dodicimila euro), contro i tre milioni assicurati ai coetanei che vivono a Tokyo. La cifra, inoltre, è meno della metà del salario d’ingresso nel settore dell’animazione statunitense”. I dipendenti dell’industria degli anime si lamentano anche per i ritardi e le incertezze dei pagamenti: sono costretti ad aspettare fino a sei mesi prima di ricevere lo stipendio; alcuni sono assunti attraverso un colloquio telefonico o un semplice scambio di messaggi in chat, senza che gli sia sottoposto un contratto formale e senza sapere quanto e quando saranno pagati.