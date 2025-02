Decine di civili sono stati uccisi e feriti in un attacco delle Forze di supporto rapido (Rsf) in due villaggi nelle campagne intorno a El Geteina, nello stato sudanese del Nilo Bianco. Il 18 febbraio Emergency lawyers, un gruppo di avvocati per la democrazia, ha fatto sapere che più di duecento persone erano morte in tre giorni di attacchi delle Rsf in quella regione. Una persona del posto, scrive il sito Sudan Tribune, ha descritto scene da “giorno del giudizio”, con i paramilitari che percorrevano in moto le strade dei villaggi sparando indiscriminatamente ai passanti e alle persone nelle loro case.