Il cavolo riccio è incredibilmente salutare, spiega Der Spiegel, probabilmente anche più di altri tipi di cavolo: quasi nessun ortaggio contiene tanta vitamina C. Lo stesso vale per i glucosinolati, sostanze che combattono i patogeni e riducono il rischio di cancro. Come molte altre verdure, inoltre, è ricco di flavonoidi – utili per abbassare i livelli di colesterolo e rafforzare la flora intestinale – e di carotenoidi – essenziali per la salute degli occhi. Gli esperti consigliano di comprare il cavolo riccio fresco appena comincia a fare freddo. Per non perdere i suoi valori nutritivi, la cosa migliore è sbollentarlo, cioè cuocerlo in acqua calda per cinque minuti al massimo. ◆