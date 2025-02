Più di settemila persone di venti nazionalità diverse sono state liberate dai call center in Birmania gestiti dal crimine organizzato delle truffe online. È il frutto di un’operazione delle autorità tailandesi, che di recente hanno ricevuto pressioni dalla Cina perché intervenissero contro un fenomeno dalle dimensioni ormai incontenibili gestiti in gran parte da criminali cinesi e in cui molte vittime sono cinesi. Le organizzazioni criminali in realtà attirano con l’inganno persone da molti paesi in via di sviluppo, che vengono poi sequestrate e rinchiuse in compound, dove sono addestrate e costrette a truffare vittime in tutto il mondo. I centri si trovano soprattutto in Birmania, Laos e Cambogia, nelle zone di confine con la Thailandia dove dilagano guerra e corruzione.