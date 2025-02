A Fukuoka, in Giappone, una donna di cui non sono state diffuse le generalità è stata arrestata per aver schiacciato un panino in un minimarket e per essere uscita senza comprarlo. Le autorità della città hanno detto che la donna è stata arrestata per “danni criminali”. Lei ha dichiarato di essere disoccupata e di aver “solo controllato la consistenza del panino premendo leggermente con la mano”. La donna avrebbe toccato un sacchetto contenente quattro panini al sesamo nero e formaggio cremoso. Anche se l’involucro era intatto, la polizia ha affermato che uno dei panini è stato danneggiato dopo essere stato premuto con il pollice destro, rendendo invendibile l’intero sacchetto.