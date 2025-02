Astronomia Grazie al Very large telescope dell’Osservatorio europeo australe, in Cile, è stata descritta per la prima volta la struttura tridimensionale dell’atmosfera di un pianeta esterno al sistema solare. Wasp-121b, a circa 900 anni luce dalla Terra, è un gigante gassoso con un’atmosfera divisa in tre strati e composta soprattutto di idrogeno ed elio. Lo studio è stato pubblicato su Nature.