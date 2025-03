Il 28 febbraio il consiglio dei ministri ha approvato una nuova legge quadro che concede al governo la delega, da esercitare entro un anno, per emanare uno o più decreti legislativi per definire le nuove norme “per produrre energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale”. Il piano fissa una quota ottimale di produzione di energia nucleare tra l’11 e il 22 per cento della domanda di elettricità. “Il nucleare sostenibile”, spiega la relazione illustrativa al disegno di legge, “può offrire energia elettrica pienamente decarbonizzata in modo continuativo nel tempo, emancipando al tempo stesso il paese dalla dipendenza dai fornitori esteri di fonti fossili”.