L a Repubblica popolare democratica di Corea, fondata nel 1948 da Kim Il-sung, è nota per il suo regime autocratico e isolazionista. Tuttavia nel 2024 ha compiuto un significativo avvicinamento alla Russia. Il 19 giugno, durante una visita del presidente russo Vladimir Putin a Pyongyang, è stato firmato un accordo strategico tra i due paesi, che include una clausola di difesa reciproca in caso di aggressione armata.

Per diversificare l’economia e incentivare ulteriormente gli arrivi il leader nordcoreano Kim Jong-un sta promuovendo la costruzione del complesso turistico Wonsan-Kalma, che dovrebbe includere hotel, un parco acquatico, uno stadio e un aeroporto. Nonostante la vicinanza a un sito di test missilistici, il progetto mira ad attirare visitatori principalmente dalla Russia e dalla Cina.

Attualmente l’ingresso nel paese è consentito solo attraverso viaggi organizzati, con spostamenti che avvengono sotto stretta sorveglianza. I pacchetti turistici principali includono visite a Pyongyang, a stazioni sciistiche e a località balneari, anche se i costi elevati limitano questa esperienza a una clientela benestante. In alternativa, le vacanze al mare nella zona di Rason, nel nordest del paese, offrono opzioni più economiche, anche rispetto ai viaggi in Thailandia o in Cina.