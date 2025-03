Alluvioni Almeno 16 persone sono morte e decine risultano disperse nelle alluvioni che hanno colpito Bahía Blanca, in Argentina, causando danni per centinaia di milioni di euro. In poche ore sulla città sono caduti circa quattrocento millimetri di pioggia, che hanno fatto straripare il fiume Maldonado. Il fenomeno potrebbe essere stato favorito dalla forte ondata di caldo dei giorni precedenti. ◆ Tre persone sono morte e cinque risultano disperse nelle alluvioni e nelle frane provocate dalle forti piogge che hanno colpito l’isola di Giava, in Indonesia.

Abissi Nel 2021 gli studiosi del progetto Meer hanno compiuto decine di immersioni con il batiscafo cinese Fendouzhe nella fossa delle Marianne, il punto più profondo degli oceani. I risultati della ricerca, pubblicati su Cell, gettano nuova luce sull’ecosistema del piano adale, compreso tra seimila e undicimila metri di profondità, rivelando le strategie con cui gli organismi riescono a sopravvivere in condizioni così proibitive. Alcuni crostacei hanno sviluppato simbiosi con dei batteri per resistere alla pressione estrema, mentre i pesci abissali (nella foto) condividono una mutazione genetica che gli consente di sintetizzare in modo più efficiente le proteine. Secondo gli autori le fosse oceaniche possono aver costituito un rifugio durante i periodi di intensi cambiamenti ambientali.

Mari Una portacontainer e una nave cisterna si sono scontrate a poca distanza dalla costa orientale dell’Inghilterra, incendiandosi e riversando in mare una quantità imprecisata di combustibile per jet. Un marinaio risulta disperso.

Mpox La Tanzania ha confermato di aver individuato i suoi due primi casi di mpox. Secondo l’Oms dall’inizio dell’anno sono stati accertati più di seimila contagi e 25 decessi.

Vulcani Un villaggio nell’ovest del Guatemala, è stato evacuato a causa dell’eruzione del Volcán de Fuego.

Caldo Secondo uno studio del World weather attribution le temperature superiori ai 40 gradi registrate alla fine di febbraio in Sud Sudan sono state rese dieci volte più probabili dal cambiamento climatico.

Farfalle Tra il 2000 e il 2020 il numero complessivo di farfalle (nella foto) negli Stati Uniti si è ridotto del 22 per cento, afferma uno studio pubblicato su Science. Le popolazioni di più di cento specie hanno subìto cali di almeno il 50 per cento. Secondo gli autori le cause principali del declino sono la distruzione degli habitat, l’uso di pesticidi e il cambiamento climatico.

