Unione europea Il 12 marzo il parlamento europeo ha espresso il suo sostegno al piano per la difesa comune presentato da Ursula von der Leyen. Inoltre, in risposta ai dazi imposti da Washington sui prodotti europei, è stata approvata la tassazione di quelli statunitensi per un valore di 26 miliardi di euro. Le imposte riguarderanno merci come bourbon, jeans e motociclette, oltre a prodotti in acciaio e alluminio come tubi, utensili da cucina e infissi.