Teste di animali imbalsamati fanno da sfondo a uno degli autoritratti di Alice Poyzer, fotografa britannica di 25 anni che ha a lungo nascosto la sua fascinazione per la tassidermia, insieme alla sua sindrome autistica.

Poyzer vive l’attrazione per gli animali imbalsamati come un amore segreto, è il suo “interesse speciale”, come sono definite queste passioni molto specifiche e intense, frequenti nelle persone con disturbi dello spettro autistico.

L’autrice decide di celebrarlo in Other joys, una serie di fotografie in cui alterna autoritratti e dettagli di corpi e di animali, mettendoli in scena insieme ad altri elementi ricorrenti, come croci e simboli religiosi, corna e artigli.

Scorrendo le sue immagini in bianco e nero si ha l’impressione di entrare nell’universo delle “strane creature” del regista greco Yorgos Lanthimos, un misto di attrazione e repulsione.

Ci sono gatti volanti, pavoni con corone da principessa, ratti impagliati. L’uso del flash la aiuta a creare ombre incombenti e una sensazione di pericolo costante, come se questo mondo animale potesse improvvisamente risvegliarsi.

“Sebbene Other joys sia stato realizzato per far luce sul concetto di interesse speciale, lavorarci è stato anche un modo per comprendere meglio il mio autismo”, spiega l’autrice.

“Il progetto riflette sulle mie caratteristiche, come il mio bisogno di una routine rigida e la mia innata capacità di mascherare costantemente la mia patologia. Il processo di creazione di queste fotografie mi offre uno spazio sicuro per essere me stessa, permettendomi di smascherare e di vivere appieno la mia condizione. Quella che una volta era la paura di essere considerata diversa e insolita, ora è diventata una celebrazione dell’accettazione e della comprensione di sé. Questo progetto autobiografico analizza il complesso mondo degli interessi speciali e la passione che vi sta dietro”. ◆

Trophies in the pool house

Best friends

Foxes and crosses

Untitled

Untitled

Welland valley cavy club

Princess

Vataha the constellation

Da sapere ◆ Other joys è una delle due serie vincitrici del premio Female in focus x Nikon 2024, ideato per promuovere il lavoro delle donne fotografe. Il tema di questa edizione era renewal, rinnovamento.

