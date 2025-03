Da anni in tutto il mondo si registrano investimenti consistenti nella ricerca di metalli indispensabili per la transizione energetica, come il rame e il litio. Eppure, scrive il Financial Times, negli ultimi due anni i principali gruppi minerari hanno ridotto le spese nella ricerca di nuovi giacimenti, perché il mercato è frenato dall’inflazione, dai tassi d’interesse più alti e dal ribasso dei prezzi delle materie prime. Nel 2024 gli investimenti totali nelle esplorazioni sono diminuiti per il secondo anno consecutivo, calando del 6 per cento, a 12,5 miliardi di dollari. Invece quelli relativi al litio e al rame sono cresciuti rispettivamente del 360 e del 50 per cento rispetto al 2020.