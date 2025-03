L’allergologo tedesco Torsten Zuberbier, intervistato da Der Spiegel, spiega che alcune allergie possono essere favorite da un microbioma intestinale non perfettamente sano. Il tema è ancora in fase di studio, tuttavia sembra proprio che una maggiore diversità microbica nell’intestino possa ridurre la possibilità di sviluppare allergie e limitare i sintomi di quelle esistenti. Zuberbier raccomanda di mangiare molta frutta, verdura e legumi. E sconsiglia i cibi ultraprocessati in quanto dannosi per il micro bioma.