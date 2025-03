Secondo un rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro, il Pakistan ha uno dei più grandi divari retributivi tra uomini e donne al mondo ( gender pay gap, gpg). Nella maggior parte dei casi, scrive Dawn, il divario retributivo non è dovuto a differenze di competenze, istruzione o caratteristiche del mercato del lavoro. Perciò la spiegazione più probabile è la presenza di una discriminazione di genere. In Sri Lanka, il gpg basato sul salario orario è del 22 per cento. In Nepal è del 18 per cento. In Bangladesh, il divario è in realtà invertito (-5 per cento), il che significa che le donne, in media, guadagnano un po’ più degli uomini. In Pakistan, il gpg è del 25 per cento sul salario orario e del 30 per cento se si considera quello mensile.