La scuola media William Farr di Welton, nel Regno Unito, ha un problema: gli studenti arrivano sempre più spesso in ritardo alle lezioni. Succede, spiega il preside Grant Edgar, perché passano troppo tempo davanti allo specchio dei bagni, “di solito in gruppi numerosi”. Per risolvere la questione la scuola ha deciso di togliere gli specchi e se qualcuno ne avesse bisogno “per ragioni mediche” potrà usare quello della segreteria. Secondo la psicologa Emma Kenny la scuola farebbe meglio ad affrontare una questione più importante: perché le ragazze e i ragazzi passano tanto tempo nei bagni?