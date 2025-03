Il Sudan si è rivolto alla Corte internazionale di giustizia, con sede all’Aja, per denunciare il sostegno degli Emirati Arabi Uniti ai paramilitari sudanesi delle Forze di supporto rapido. Secondo il governo sudanese, Abu Dhabi non ha rispettato l’impegno a prevenire e a reprimere il crimine di genocidio contro la popolazione masalit nella regione del Darfur. Gli Emirati hanno duramente criticato la mossa, nota Al Jazeera. Dall’aprile 2023 la guerra in Sudan ha causato un numero di morti stimato tra i 20mila e i 150mila.