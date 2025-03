I ricercatori dell’University college London hanno individuato tre tipi di neuroni in una regione del tronco encefalico che determinano se un topo persevera in un compito, esplora nuove opzioni o si arrende: i neuroni gabaergici favoriscono la persistenza, quelli glutamatergici l’esplorazione e quelli serotoninergici influenzano la scelta di desistere. Manipolandoli geneticamente, scrive Nature, è stato possibile controllare il comportamento dei topi. I risultati potrebbero avere implicazioni per malattie neuropsichiatriche come il disturbo ossessivo-compulsivo, la depressione e l’adhd.