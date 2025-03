Con il 30,1 per cento delle preferenze il partito di centrodestra Demokraatit, all’opposizione, ha vinto le elezioni legislative dell’11 marzo in Groenlandia. Dalle urne emerge anche un aumento dei consensi per i nazionalisti di Naleraq, favorevole all’indipendenza dell’isola dalla Danimarca e arrivato secondo con il 24,1 per cento dei voti. Ora, scrive il quotidiano locale Sermitsiaq, spetta al leader di Demokraatit Jens-Frederik Nielsen provare a formare una coalizione, probabilmente proprio con Naleraq, con cui però sono emerse in campagna elettorale molte divergenze in politica estera. ◆