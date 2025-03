Macedonia del Nord Nella notte tra il 15 e il 16 marzo 59 persone sono morte e almeno 155 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in una discoteca della città di Kočani durante l’esibizione di un gruppo hip hop. Le fiamme sono state causate dagli effetti pirotecnici usati sul palco. “Dopo questa tragedia”, scrive Nova Makedonija, “il paese deve cambiare. Questo è l’ultimo, purtroppo tragico segnale: senza un sistema e una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole, questa parte di territorio non diventerà mai un vero stato”.