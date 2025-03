Per le persone obese o in sovrappeso l’aerobica in acqua è uno sport particolarmente adatto perché stare immersi fino alle spalle fa sentire leggeri, e questo rende più facile il movimento. Secondo un’analisi di diversi studi pubblicata sulla rivista Bmj Open, praticare aerobica in acqua per dieci settimane o più può far perdere a una persona in sovrappeso in media quasi tre chili e diminuire il girovita di tre centimetri. Inoltre, l’esercizio in acqua migliora la mobilità, la funzionalità generale del corpo e la coordinazione