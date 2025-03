Il 21 marzo la Columbia university di New York, una delle più prestigiose università del paese, ha annunciato che adotterà nuove regole per andare incontro alle richieste dell’amministrazione Trump. Nelle ultime settimane il presidente aveva minacciato di tagliare 400 milioni di dollari di fondi pubblici se l’università non avesse fatto qualcosa per limitare le proteste contro Israele per la guerra nella Striscia di Gaza. “Gli amministratori dell’ateneo hanno adottato regole che riducono la possibilità degli studenti di prot e stare, vietano a chi manifesta di usare le mascherine per proteggere la propria identità e consentono l’ingresso nel campus di agenti di polizia che posson o arrestare gli studenti”, scrive il New York Times.