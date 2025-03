I risultati pubblicati il 14 marzo da una missione d’inchiesta dell’Onu in Iran hanno dimostrato che Teheran fa sempre più affidamento sulla sorveglianza digitale per identificare e punire le donne che non rispettano il codice di abbigliamento. Iran International conferma che il regime usa applicazioni per localizzare le persone, droni e riconoscimento facciale per monitorare e sopprimere il dissenso.