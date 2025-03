El Diario ha raccolto dieci consigli di esperti per un sonno sano: 1) Andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora. 2) Trascorrere a letto solo il tempo necessario per dormire. 3) Evitare sonnellini durante il giorno, in caso non devono durare più di 30 minuti. 4) Non assumere caffeina e teina. 5) Evitare alcol e tabacco la sera. 6) Fare un’ora al giorno di esercizio fisico, soprattutto al mattino o nel primo pomeriggio, o tre ore prima di andare a letto. 7) Mantenere la camera a una giusta temperatura, con poca luce e rumore. 8) Aspettare due ore dalla cena prima di coricarsi, evitando cioccolato e zucchero. 9) Non usare dispositivi elettronici nelle due ore precedenti al sonno. 10) Passare del tempo all’aria aperta.◆