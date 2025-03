All’inizio di marzo un gruppo di attivisti che cercano persone scomparse in Messico ha scoperto a Teuchitlán, nello stato di Jalisco, un terreno con resti umani in fosse clandestine, vari indizi che i corpi erano stati bruciati e centinaia di vestiti, scarpe e oggetti personali appartenuti alle vittime. Il 25 marzo le autorità messicane hanno resto noto che “il luogo era un centro di addestramento del cartello Jalisco Nueva Generación, dove i narcotrafficanti reclutavano uomini per formarli a diventare sicari”, scrive La Jornada.