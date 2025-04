Il 29 marzo centinaia di migliaia di manifestanti sono tornati in piazza a Istanbul per sostenere Ekrem İmamoğlu, il sindaco della metropoli turca. L’esponente del Partito popolare repubblicano (Chp, all’opposizione) è stato arrestato il 19 marzo per corruzione, ma respinge ogni accusa e sostiene che il provvedimento ha motivazioni politiche. Candidato del Chp alle prossime elezioni presidenziali del 2028, İmamoğlu è considerato il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdoğan. Alla manifestazione del 29 marzo Özgür Özel, il presidente del Chp, ha letto un messaggio del primo cittadino di Istanbul. Dopo il suo arresto, ci sono state numerose grandi manifestazioni di protesta a Istanbul, che hanno visto violenti attacchi della polizia e l’arresto di duemila persone, tra cui alcuni giornalisti.