◆ Il 1 aprile 2025 l’alleanza delle tre fratellanze, che include tre importanti milizie etniche armate, ha annunciato un cessate il fuoco di un mese per consentire i soccorsi. Questa “pausa umanitaria” dice molto sulla serietà della situazione sul terreno, scrive Sebastian Strangio su The Diplomat. “Mentre infatti il cessate il fuoco annunciato dalla resistenza legata al governo di unità nazionale in esilio è più che altro simbolico – perché questa non è impegnata in operazioni militari su vasta scala ma in azioni difensive e imboscate – l’alleanza delle tre fratellanze ha inflitto i colpi più duri all’esercito birmano nei quattro anni di guerra civile. Nel 2008 il paese fu devastato dal ciclone Nargis e, allora come oggi, la giunta militare impedì i soccorsi dando priorità a un referendum per cambiare la costituzione. I danni provocati dal ciclone furono così ingenti da mostrare la vergognosa incapacità amministrativa della giunta, contribuendo a un’apertura politica ed economica (seppur limitata) negli anni dieci. Anche lo tsunami del 2004 nell’oceano Indiano ebbe un impatto sul conflitto tra il Movimento per la liberazione di Aceh e l’esercito indonesiano nella provincia di Aceh, che nel 2005 firmarono un trattato di pace. È possibile che il terremoto porti a cambiamenti simili nella guerra civile birmana? È presto per dirlo e ci sono delle differenze rispetto al 2008: allora la giunta voleva migliorare le condizioni di sviluppo del paese. Mentre con il golpe del 2021 il generale Min Aung Hlaing, capo del regime, sapeva che stava condannando la Birmania a un enorme salto indietro”.