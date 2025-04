Gli squali sono stati a lungo considerati silenziosi, ma uno studio pubblicato su Royal Society Open Science ha riaperto il dibattito sulla loro capacità di comunicare con i suoni. Per la prima volta è stata documentata l’emissione di rumori in esemplari di Mustelus lenticulatus (nella foto) quando venivano spostati o manipolati. Si tratta di suoni brevi e ripetuti, forse prodotti con i denti o con le mascelle. Resta però da chiarire se siano prodotti intenzionalmente per comunicare o una reazione allo stress .