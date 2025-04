Secondo un sondaggio l’incubo più ricorrente è sognare di cadere nel vuoto. Poi ci sono essere inseguiti, arrivare in ritardo, la morte di una persona cara e non riuscire a muoversi. “L’incubo è una versione drammatizzata delle emozioni negative che si provano nella vita reale”, scrive sulla Süddeutsche Zeitung Michael Schredl, che si occupa di disturbi del sonno all’Istituto di salute mentale di Mannheim, in Germania. Spesso, quindi, tra le cause ci sono fattori di stress, professionali e personali. Secondo alcuni studi le persone sensibili, creative ed empatiche, che provano reazioni forti agli stimoli esterni, tendono più delle altre a fare incubi notturni. ◆