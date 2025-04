Neolingua

◆ Ho letto l’editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1607). Meno parole, meno pensieri: l’impoverimento economico e intellettivo ci condurranno verso la progressiva perdita della titolarità dei diritti e non saremo più cittadini ma sudditi passivi e devoti.

Francesca Santese

L’energia dei giovani risveglia la Turchia

◆ Ho trovato interessante l’articolo di Ece Temelkuran (Internazionale 1607). Le uniche speranze per un futuro non autoritario sono i giovani, se si mobilitano e si organizzano. C’è però un problema, almeno per l’Italia: i giovani sono pochi, anzi sempre meno, in proporzione, per via della trappola demografica e dell’invecchiamento. È un problema non da poco, se si spera nei giovani per restaure la democrazia ovunque in pessima salute, ma è un problema completamente rimosso dalla sinistra italiana.

Edoardo Acotto

Cannoni e crescita

◆ Stefano Feltri analizza i possibili benefici dell’aumento delle spese militari (Internazionale 1607) e conclude: “Il dilemma di fronte a questi calcoli è sempre lo stesso: ma noi che prezzo diamo alla nostra sicurezza?”. Io penso che la domanda giusta sia: in cosa vogliamo investire? In un mondo preda dei conflitti o in una convivenza pacifica regolata da accordi vantaggiosi per tutti?

Danilo De Regis

Dal tramonto all’alba sulle autostrade

◆ L’articolo di Alessandro Calvi (internazionale.it) mi ha provocato un sorriso malinconico. Sono la figlia di un camionista navigato che fin da piccola mi portava sul camion. Papà dice che ho deciso di studiare lingue perché lui era sempre all’estero e allora deve avermi trasmesso questa passione. Grazie alla vita durissima di mio padre so a menadito quali sono i ristoranti migliori fuori dalla A14 dove si mangia bene, in fretta e a poco. Quando tornavo a casa dall’università mi facevo sempre dare uno strappo in camion e finivamo i minuti di sosta obbligata in qualche area di servizio o bar per camionisti che attaccavano all’alba. Sono un po’ di anni che non lo facciamo e rileggere questo articolo mi ha trasportato nelle atmosfere padane di quelle mattine nebbiose in cui mi facevo venire a prendere all’aeroporto di Bologna, di fronte agli occhi attoniti di chi passava di lì.

Chiara G.

