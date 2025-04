Secondo una meta-analisi riportata da Die Zeit, che ha valutato i risultati di sette studi che hanno coinvolto circa duecentomila persone, cento minuti di bicicletta alla settimana riducono del 17 per cento il rischio di morte prematura. Un dato che sale al 24 per cento con 270 minuti e al 30 per cento con nove ore e mezza alla settimana. L’analisi, che ha considerato solo l’uso della bici per svolgere le attività quotidiane, mostra che sebbene lo sforzo fisico sia in genere moderato, sul lungo periodo i benefici sono evidenti. Le persone ritardatarie sembrano ancora più avvantaggiate perché tra una pedalata e l’altra inseriscono gli sprint.