Ghiacci Il National snow and ice data center (Nsidc) della Nasa ha confermato che il 22 marzo i ghiacci marini dell’Artico hanno raggiunto l’estensione massima invernale del 2025 (nell’immagine) per poi cominciare a ritirarsi. Con una superficie complessiva di 14,33 milioni di chilometri quadrati, si tratta del dato più basso da quando sono cominciate le misurazioni, superando il record precedente fissato nel 2017 e confermando una tendenza in atto da decenni. Anche i ghiacci marini dell’Antartide continuano a ritirarsi: secondo l’Nsidc il 1 marzo hanno toccato un’estensione minima estiva di 1,98 milioni di chilometri quadrati, il secondo dato più basso mai registrato e il 30 per cento in meno rispetto alla media del periodo tra il 1981 e il 2020.