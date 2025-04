Sviluppare allergie stagionali è molto comune anche tra gli adulti, soprattutto a venti, trenta e quarant’anni, scrive il New York Times, avvertendo che spesso i sintomi possono essere confusi con quelli del raffreddore. I motivi per cui succede sono ancora poco chiari, e vanno dalla crisi climatica ai cambiamenti ormonali. Per stare meglio, oltre ai farmaci, gli esperti consigliano di lavare le mani e il viso quando si rientra in casa, di fare una doccia prima di andare a letto e di dormire con le finestre chiuse.