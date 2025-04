L’8 aprile il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha annunciato la cattura di due soldati cinesi che combattevano con i russi. Zelenskyj ha postato su X un video con uno dei due soldati ( nella foto ), aggiungendo che non sono gli unici cinesi ad affiancare le truppe di Mosca. Kiev ha convocato l’ambasciatore cinese in Ucraina per chiederne conto ma per Pechino si tratta di mercenari: i cinesi negano di aver mandato soldati in aiuto all’esercito russo e hanno raccomandato ai concittadini di stare alla larga dalle zone di conflitto. **Le Monde ** scrive che su Douyin, la versione cinese di TikTok, ci sono almeno quaranta account di cinesi che dicono di essersi arruolati nell’esercito di Mosca.