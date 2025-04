“L’incriminazione per tradimento del leader dell’opposizione Tundu Lissu getta un’ombra sulla pretesa della presidente tanzaniana Samia Suluhu Hassan (nella foto) di organizzare elezioni credibili a ottobre”, scrive The East African. In un discorso tenuto il 3 aprile Lissu aveva invitato i suoi sostenitori a impedire lo svolgimento delle elezioni perché non ci sarebbero le condizioni per votare senza il rischio di brogli. Pochi giorni dopo il suo partito, Chadema, è stato escluso dalla competizione elettorale. Suluhu Hassan ricorre alle stesse tattiche usate dal presidente ugandese Yoweri Museveni per neutralizzare gli avversari, fa notare il giornale. In Uganda l’oppositore K izza Besigye rischia la pena di morte per un’accusa di tradimento.