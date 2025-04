Un tribunale di San Pietroburgo ha condannato a due anni e otto mesi di carcere Darja Kozireva, 19 anni, per aver protestato contro la guerra in Ucraina e “gettato discredito” sull’esercito, scrive la Reuters. Su un monumento di San Pietroburgo che celebra i rapporti con la città di Mariupol, distrutta dalle bombe russe, nel 2022 Kozireva aveva scritto: “Assassini. Voi l’avete bombardata”. Nel 2024 aveva organizzato un’altra protesta con i versi del poeta ucraino Taras Ševčenko. Nelle carceri russe ci sono 234 persone condannate per aver criticato la guerra.